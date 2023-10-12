Во Франции умер актер «Фантомаса» Анри Серр

Умер актер Анри Серр, который прославился ролью Андре Бертье в «Фантомасе против Скотланд-Ярда». Артист ушел из жизни во французской коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль. Причина кончины не известна.

Родился актер в 1931 году на юге Франции.

Свою карьеру начал в кабаре. Вскоре режиссер Франсуа Трюффо позвал Серра сыграть в фильме «Жюль и Джим».

После этого он прославился на всю страну.

Всего артист снялся в сорока картинах. Самые популярные - «Фантомас против Скотланд-Ярда», «Поединок на острове», «Гонконг, прощай», «Затухающий огонек», «Роман конокрада», а также «Улица долгого ожидания», «Смертельно опасный мистер Фрост» и «На прицеле у смерти».