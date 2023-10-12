Волгоградку Виолетту Чиковани выгнали из шоу «Новые звезды в Африке»

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Волгоградку Виолетту Чиковани выгнали из шоу «Новые звезды в Африке»
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Источник фото: Коллаж Информинг

Волгоградку Виолетту Чиковани выгнали из шоу «Новые звёзды в Африке». Блогерша больше не будет больше вести борьбу в проекте за главный приз в размере 5 миллионов рублей.

Чиковани известна общественности по видеороликам в социальных сетях и по регулярным скандалам.

Так, Виолетта погрузилась в ванну с чернокожими парнями в кузов авто «Газель» и ездила с ними по улицам города.

А недавно артистка выступала с Николаем Басковым. Теперь же девушка решила попробовать свои силы в «Новых звездах в Африке». Чиковани снялась всего в четырех эпизодах. Как заявила звезда, она не поняла, почему против нее было так много голосов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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