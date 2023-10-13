Актриса Боярская вступилась за Козловского: «Мы с 1 курса любим друг друга»

Image 16+
Актриса Боярская вступилась за Козловского: «Мы с 1 курса любим друг друга»
Знаменитости
Источник фото: Коллаж Информинг

Общество пытается отменить Данилу Козловского. Виной всему - его поездки в США и осуждение СВО. Однако есть у актера много друзей, среди которых Лиза Боярская.

Знаменитости вместе играют в МДТ — Театре Европы. Хотя после скандала Козловский поставил карьеру на паузу. По словам Елизаветы,  ее коллега является очень хорошим, добрым и честным человеком.

Мы прошли с Даней путь плечом к плечу с первого курса. По сей день дружим, любим друг друга. Вместе артистами становились. Когда скульптор творит, берет ком глины, лишнее отсекает. Так же происходило с нами. Когда набрали курс, мы все были горами глины.

Боярская добавила, что она хорошо знает актера, как скрипач свою скрипку. Подобные отношения позволяют исследовать сложнейшую драматургию, резюмировала она.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Муж 74-летней артистки Пугачевой опроверг слухи об отъезде в Ригу

Сегодня, 10:25

Галкин оставит Пугачеву с двумя детьми в воюющем Израиле ради гастрольного тура по Европе

Сегодня, 10:23

Раскрыта истинная причина развода Брежневой с Меладзе

Сегодня, 10:13

Актриса Боярская вступилась за Козловского: «Мы с 1 курса любим друг друга»

Сегодня, 09:29

На ганорар за «Неуловимых мстителей» актер Василий Васильев купил матери двух коров

Сегодня, 09:00

Нашлись пророчества ясновидящей Ванги на 2024 год, хотя есть одно большое «Но»

Сегодня, 08:38

Лайма Вайкуле назвала прозвище Аллы Пугачевой «Примадонна» ужасно безвкусным

Вчера, 22:10

Названа вероятная причина заболевания Димы Билана: что грозит певцу

Вчера, 22:03

Волгоградку Виолетту Чиковани выгнали из шоу «Новые звезды в Африке»

Вчера, 19:43

Во Франции умер актер «Фантомаса» Анри Серр

Вчера, 19:34

«Берегите себя!»: Лобода обратилась к твердо решившим остаться в Израиле Пугачевой и Галкину

Вчера, 17:28

Выяснились подробности состояния Димы Билана, раскрывшего свой диагноз

Вчера, 12:58

Шоумен Кушанашвили назвал 73-летнюю Пугачеву певицей номер один в России

Вчера, 12:43

Ксения Бородина стала ведущей реалити-шоу «Последний герой» вместо Яны Трояновой

Вчера, 12:01

Актер Соколов заявил, что Анатолий Белый остался в Израиле без работы и денег

Вчера, 11:58

Дочь Кудрявцевой сразила своей красотой на первой фотосессии

Вчера, 09:32

Актер Соколов рассказал правду о скрытом финале кинодрамы "Маленькая Вера"

Вчера, 09:23

Shot: звезда «Интердевочек» Дрожжина экстренно обратилась к врачам

Вчера, 09:14

Актер Сафонов показал вид со своего балкона в Израиле

Вчера, 08:59

Звезда кинофильма «Курьер» Федор Дунаевский заявил, что стал бомжом

Вчера, 08:31

Новости партнеров