Актриса Боярская вступилась за Козловского: «Мы с 1 курса любим друг друга»

Общество пытается отменить Данилу Козловского. Виной всему - его поездки в США и осуждение СВО. Однако есть у актера много друзей, среди которых Лиза Боярская.
Знаменитости вместе играют в МДТ — Театре Европы. Хотя после скандала Козловский поставил карьеру на паузу. По словам Елизаветы, ее коллега является очень хорошим, добрым и честным человеком.
Мы прошли с Даней путь плечом к плечу с первого курса. По сей день дружим, любим друг друга. Вместе артистами становились. Когда скульптор творит, берет ком глины, лишнее отсекает. Так же происходило с нами. Когда набрали курс, мы все были горами глины.
Боярская добавила, что она хорошо знает актера, как скрипач свою скрипку. Подобные отношения позволяют исследовать сложнейшую драматургию, резюмировала она.
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