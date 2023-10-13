Актриса Боярская вступилась за Козловского: «Мы с 1 курса любим друг друга»

Общество пытается отменить Данилу Козловского. Виной всему - его поездки в США и осуждение СВО. Однако есть у актера много друзей, среди которых Лиза Боярская.

Знаменитости вместе играют в МДТ — Театре Европы. Хотя после скандала Козловский поставил карьеру на паузу. По словам Елизаветы, ее коллега является очень хорошим, добрым и честным человеком.

Мы прошли с Даней путь плечом к плечу с первого курса. По сей день дружим, любим друг друга. Вместе артистами становились. Когда скульптор творит, берет ком глины, лишнее отсекает. Так же происходило с нами. Когда набрали курс, мы все были горами глины.

Боярская добавила, что она хорошо знает актера, как скрипач свою скрипку. Подобные отношения позволяют исследовать сложнейшую драматургию, резюмировала она.