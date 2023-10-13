Галкин оставит Пугачеву с двумя детьми в воюющем Израиле ради гастрольного тура по Европе

Иноагент Максим Галкин* оставил Аллу Пугачёву с двумя детьми-двойняшками в Израиле. Шоумен заявил, что отправляется на гастроли.
Как стало известно, комик выступит на Кипре, после чего отправится в иные европейские страны.
При этом Примадонна и дети останутся в Израиле, где, напомним, весьма непростая ситуация. Там с 7 октября идут активные боевые действия.
Поклонники пародиста в недоумении. Они возмущены, что Галкин* отправляется на заработки, но в это время в стране, которую считает своей родиной, идёт кровопролитная война.
Некоторые подписчики написали, что не понимают, как можно было оставить в опасности пожилую жену и маленьких наследников.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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