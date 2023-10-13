Муж 74-летней артистки Пугачевой опроверг слухи об отъезде в Ригу

Вокруг 74-летней Аллы Пугачевой возникает много слухи. Некоторые решил опровергнуть Максим Галкин* (иноагент в РФ). Так, пародист не подтвердил слухи об отъезде семьи в Ригу.

Видео с опровержением этой информации он опубликовал у себя в соцсетях. Юморист вышел на связь с подписчками из израильской виллы и показал местные пальмы.

«Риге большой привет. Сейчас там у меня нет концертов. Выступление в Латвии будет летом 2024 года, я в этом не сомневаюсь. Ближайшие гастроли в 20-х числах,» - сказал ведущий.

При этом показывать Примадонны и детей он не стал, хотя ранее Галкин уже публиковал фото наследников из бомбоубежища. При этом Максим уверяет, что покидать Израиль не планирует, поскольку считает эту страну вторым домом.