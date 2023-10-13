На ганорар за «Неуловимых мстителей» актер Василий Васильев купил матери двух коров

Василий Васильев, который сыграл роль Яшку-цыгана в прославленном фильме «Неуловимые мстители», не так давно появился на телевидении.

Артист рассказал, что гонорар, полученный с ленты, он потратил на покупку своей матери двух коров, а себе лошади. До сих пор Васильева узнают и просят дать автограф.

Также артист добавил, что его приглашают во многие проекты, однако далеко не во всех он хочет участвовать.

«Иногда присылают разные сценарии. Картины о ментах и бандитах мне не по душе. Других лент на экранах очень мало», — сказал знаменитость.

В настоящее время Васильев продолжает гастролировать с музыкальным ансамблем по городам России.