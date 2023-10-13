Раскрыта истинная причина развода Брежневой с Меладзе

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Раскрыта истинная причина развода Брежневой с Меладзе
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Источник фото: @ververa

Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева объявила официально о своем разводе с Константином Меладзе после восьми лет совместной жизни. При этом исполнительница не раскрыла конкретных причин разрыва.

По словам психолога Гули Галеевой, развод пары, вероятно, был результатом разногласий между супругами, которые могли возникнуть в течение минувшего года. Как считает эксперт, Вера ожидала более решительных действий со стороны продюсера, однако этого не произошло.

Кроме того, она указала на наличие жизненного кризиса как еще одну возможную причину развода. По мнению Галеевой, они переживают определенные кризисные моменты.

В 41 лет артиста находится в кризисе среднего возраста, который сопровождается недовольством текущей жизненной ситуацией или рефлексией о сделанном выборе. В то же время, Константин, достигнувший 60-летнего рубежа, может переживать собственный кризис, однако он связан с совершенно другими аспектами жизни. Эти кризисы могут привести к расхождению целей звездных супругов.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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