Дмитрий Харатьян раскритиковал уехавших из России артистов

Дмитрий Харатьян высказал свое мнение о коллегах по цеху, которые уехали из России, но говорят негативные слова в адрес родины. По мнению артиста, у всех есть право на свое личное мнение, однако такую позицию звезд считает неправильной.

"Как по мне, позиция их ошибочная, в каких-то случаях даже подлая. Говорить о своей родине в таком тоне, какой бы она не была, такими словами – это предательство и измена", – сказал Харатьян.

Артист поражен, что некоторые деятели культуры желают РФ поражения и радуются атакам дронов противника. Ему чужда логика таких людей, а подобные рассуждения кажутся бредовыми.