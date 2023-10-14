Дмитрий Харатьян раскритиковал уехавших из России артистов

Image 16+
Дмитрий Харатьян раскритиковал уехавших из России артистов
Знаменитости
Источник фото: pixabay

Дмитрий Харатьян высказал свое мнение о коллегах по цеху, которые уехали из России, но говорят негативные слова в адрес родины. По мнению артиста, у всех есть право на свое личное мнение, однако такую позицию звезд считает неправильной.

"Как по мне, позиция их ошибочная, в каких-то случаях даже подлая. Говорить о своей родине в таком тоне, какой бы она не была, такими словами – это предательство и измена", – сказал Харатьян.

Артист поражен, что некоторые деятели культуры желают РФ поражения и радуются атакам дронов противника. Ему чужда логика таких людей, а подобные рассуждения кажутся бредовыми.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Дмитрий Харатьян раскритиковал уехавших из России артистов

Сегодня, 21:33

Старшая дочь Валерия Меладзе София вышла замуж в Грузии — первое фото

Сегодня, 20:39

Стало известно, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля

Сегодня, 18:16

В Дубае бойкотируют концерты Макаревича* после его слов про Израиль

Сегодня, 17:56

Иноагент Максим Галкин* показал, где он находится на самом деле

Сегодня, 17:32

Уехавшая из России актриса Татьяна Лазарева заявила, что ее насилуют

Сегодня, 17:11

Актер Соколов признался, что продолжает слушать песни звезд-эмигрантов

Сегодня, 17:04

Актриса Лазарева, сбежавшая из РФ, призналась, что живёт в постоянном ужасе

Сегодня, 15:45

Что посмотреть в кино 14 и 15 октября

Сегодня, 15:17

Актриса Васильева заявила, что концерты Анатолия Белого отменяют из-за жалобы на «Ленком»

Сегодня, 15:17

Певец SHAMAN поцеловался с поклонницей на концерте в Череповце и попал на видео

Сегодня, 08:08

Николай Басков высмеял Сергея Лазарева в телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Сегодня, 07:49

Всю свою жизнь Марк Захаров творил чудеса

Сегодня, 07:42

"Мама участницы шоу «Голос. Уже не дети» Загребиной высказалась о скандале с дочерью Трофима

Сегодня, 07:40

Соседов ответил Апиной, которая обиделась на членов жюри шоу «Суперстар»

Вчера, 20:57

SHAMAN признался в непростых отношениях с родными

Вчера, 20:42

Умерла российская актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»

Вчера, 20:33

«Обманул, получается»: Выяснилось, как Николай Басков нарушил своё слово

Вчера, 19:17

Заняла кресло мамы: дочь Пелагеи Таисия появилась в шоу «Голос. Уже не дети»

Вчера, 19:08

Меладзе заподозрили в романе с новой красоткой из группы «ВИА Гра»

Вчера, 14:40

Новости партнеров