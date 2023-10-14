Стало известно, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля

Некоторые артисты имеют двойное гражданство, а именно - Израиля и России. Некоторые из них открыто признаются в наличии второго паспорта, в то же время другие предпочитают тщательно скрывать данный факт от общественности.

Ефим Шифрин, знаменитый юморист, откровенно говорит о своих еврейских корнях. В 2017 году он сумел получить израильский паспорт, однако остался в России.

Также владельцами израильских паспортов оказались певица Алла Пугачева и пародист Максим Галкин, которые поспешно перебрались в Израиль после начала СВО.

Ксения Собчак, журналистка и ведущая, долго скрывала наличие второго гражданства. Ее экс-подруга Тина Канделаки раскрыла эту тайну, опубликовав фотографию паспорта.

Израильское гражданство также получили в свое время Максим Виторган и его дети. Существуют слухи о том, что израильское гражданство имеют Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ), Леонид Парфенов, Иван Ургант.