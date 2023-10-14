Стало известно, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля

Image 16+
Стало известно, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля
Знаменитости
Источник фото: pixabay

Некоторые артисты имеют двойное гражданство, а именно - Израиля и России. Некоторые из них открыто признаются в наличии второго паспорта, в то же время другие предпочитают тщательно скрывать данный факт от общественности.

Ефим Шифрин, знаменитый юморист, откровенно говорит о своих еврейских корнях. В 2017 году он сумел получить израильский паспорт, однако остался в России.

Также владельцами израильских паспортов оказались певица Алла Пугачева и пародист Максим Галкин, которые поспешно перебрались в Израиль после начала СВО.

Ксения Собчак, журналистка и ведущая, долго скрывала наличие второго гражданства. Ее экс-подруга Тина Канделаки раскрыла эту тайну, опубликовав фотографию паспорта.

Израильское гражданство также получили в свое время Максим Виторган и его дети. Существуют слухи о том, что израильское гражданство имеют Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ), Леонид Парфенов, Иван Ургант.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Дмитрий Харатьян раскритиковал уехавших из России артистов

Сегодня, 21:33

Старшая дочь Валерия Меладзе София вышла замуж в Грузии — первое фото

Сегодня, 20:39

Стало известно, у кого из российских артистов есть гражданство Израиля

Сегодня, 18:16

В Дубае бойкотируют концерты Макаревича* после его слов про Израиль

Сегодня, 17:56

Иноагент Максим Галкин* показал, где он находится на самом деле

Сегодня, 17:32

Уехавшая из России актриса Татьяна Лазарева заявила, что ее насилуют

Сегодня, 17:11

Актер Соколов признался, что продолжает слушать песни звезд-эмигрантов

Сегодня, 17:04

Актриса Лазарева, сбежавшая из РФ, призналась, что живёт в постоянном ужасе

Сегодня, 15:45

Что посмотреть в кино 14 и 15 октября

Сегодня, 15:17

Актриса Васильева заявила, что концерты Анатолия Белого отменяют из-за жалобы на «Ленком»

Сегодня, 15:17

Певец SHAMAN поцеловался с поклонницей на концерте в Череповце и попал на видео

Сегодня, 08:08

Николай Басков высмеял Сергея Лазарева в телешоу «Ну-ка, все вместе!»

Сегодня, 07:49

Всю свою жизнь Марк Захаров творил чудеса

Сегодня, 07:42

"Мама участницы шоу «Голос. Уже не дети» Загребиной высказалась о скандале с дочерью Трофима

Сегодня, 07:40

Соседов ответил Апиной, которая обиделась на членов жюри шоу «Суперстар»

Вчера, 20:57

SHAMAN признался в непростых отношениях с родными

Вчера, 20:42

Умерла российская актриса Галина Байнякшина, сыгравшая в постановке «Любовь и голуби»

Вчера, 20:33

«Обманул, получается»: Выяснилось, как Николай Басков нарушил своё слово

Вчера, 19:17

Заняла кресло мамы: дочь Пелагеи Таисия появилась в шоу «Голос. Уже не дети»

Вчера, 19:08

Меладзе заподозрили в романе с новой красоткой из группы «ВИА Гра»

Вчера, 14:40

Новости партнеров