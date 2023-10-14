Старшая дочь Валерия Меладзе София вышла замуж в Грузии — первое фото

Имя певца Валерия Меладзе в последнее время редко звучит в СМИ, но сегодня, 14 октября 2023 года, в семье артиста произошло очень радостное событие. Старшая дочь звезды Инга вышла во второй раз замуж.

Избранником звездной наследницы является фотограф Никита Бережной. Отношения с новым парнем девушка рассекретила полтора года назад. Свадебное торжество проходило в Грузии. Для церемонии бракосочетания дочь Меладзе выбрала белое платье с черным поясом. Жених облачился в темный костюм. Первые фото с праздника разместила средняя дочь Валерия — София.

Между прочим, о личной жизни Инги известно не так много. Впервые она стала женой марокканского журналиста Нори Вергизе в 2017 году.