В Дубае бойкотируют концерты Макаревича* после его слов про Израиль

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В Дубае бойкотируют концерты Макаревича* после его слов про Израиль
Знаменитости
Источник фото: коллаж Информинг

Жители ОАЭ не спешат покупать билеты на концерт Андрея Макаревича*. На его выступление в Дубае, которое запланировано на 14 октября, продана половина билетов.

Многие знаменитости, уехавшие из РФ в Израиль, выступили с поддержкой после вторжения в страну палестинского движения ХАМАС, в том числе Макаревич*. В соцсети музыкант выложил флаг Израиля и написал, что если Израиль и Украина не победят - это будет «конец Света и начало тьмы».

После этих слов артист анонсировал концерт в арабской стране. Дело в том, что граждане ОАЭ сочувствуют Палестине, поэтому реакция не заставила себя долго ждать. На концерт «Машины времени»» продано лишь половина зала. Это говорит о том, что общественность бойкотирует музыканта.

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Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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