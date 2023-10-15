Братья Торсуевы раскрыли размер заработка за съемки в фильме «Приключения Электроника»

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Братья Торсуевы раскрыли размер заработка за съемки в фильме «Приключения Электроника»
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Источник фото: pixabay

Юрий и Владимир Торсуевы прославились на всю страну ролями в фильме "Приключения Электроника". Братья рассказали, сколько заработали за работу в ленте.

По данным Юрия, после вычета налогов, в том числе налога на бездетность (тогда юным артистам было всего 13 лет), они получили на руки по 107 рублей. Братья говорят, что они отсылали деньги родителям, однако затем стали тратить заработанное самостоятельно.

Владимир говорит, что этих денег им хватало на все. На средства актеры жили, питались, ходили в рестораны и развлекались. Также они получили по 4 тысячи рублей "постановочных", после чего семья поехала на долгожданный отдых.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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