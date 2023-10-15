Певец SHAMAN пообещал перепеть хит покойного Шатунова «Седая ночь»

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Певец SHAMAN пообещал перепеть хит покойного Шатунова «Седая ночь»
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Источник фото: pixabay

Исполнитель Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, перед выступлением на концерте, который проходил в Государственном Кремлевском дворце 14 октября этого года, отвечал на вопросы журналистов.

Как признался певец, он планирует вскоре перепеть хит Юрия Шатунова «Седая ночь». Артист говорит, что исполнение такой популярной песни для него является ответственностью, поскольку ее нельзя испортить.

Также SHAMAN пообещал оставить тональность и темп «Седой ночи», чтобы «не нарушить ничего».

«Настолько уважительно отношусь к чужим материалам, что в этой тональности оставлю песню, чтобы не нарушать ничего», — отметил певец.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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