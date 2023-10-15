Стало известно, за что выгнали дочь Трофимова из шоу «Голос. Уже не дети»

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Стало известно, за что выгнали дочь Трофимова из шоу «Голос. Уже не дети»
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Источник фото: pixabay.com

Дочь певца Лизу Трофимову исключили из вокального телешоу «Голос. Уже не дети». В нем, напомним, принимают участие подросшие участники проекта. 

После уверенного прохождения в полуфинал, девушка стала объектом хейта и негативных комментариев в соцсетях. Поклонники шоу обвинили членов жюри в чрезмерной предвзятости. В полуфинале 15-летняя Лиза спела хит "Кажется".

После ее выступления Егор Крид обратился к участнице. Он попросил дочь артиста не бросать музыку, поскольку она является очень талантливой. Сам же наставник предпочел пойти дальше с Вероникой Сыромлой и Рагду Ханиевой.

Финал шоу состоится 20 октября. Его будут транслировать в  прямом эфире Первого канала.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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