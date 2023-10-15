В «Покровских воротах» обнаружили новый киноляп с разными пиджаками Костика

Внимательные телезрители популярного советского кинофильма "Покровские ворота" (1982 г) в комедии Михаила Козакова нашли новый киноляп. Он не сразу бросается зрителям в глаза, а неточность можно хорошо увидеть на 18 минуте во второй серии.

В кадре главный герой фильма по имени Костик пытается очаровать одну из работниц загса пл имени Маргарита. Для прогулки по улицам города аспирант выбрал темный пиджак с вязаными манжетами и воротом. Под ним видна белая сорочка.

Но уже спустя некоторое время в следующих кадрах главный герой «Покровских ворот» идет со своей спутницей в пиджаке светлого оттенка и даже галстуке.