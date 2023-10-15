Владимир Левкин сообщил, что находится в ужасе от предпочтений младшей дочери

Владимир Левкин сообщил, что его младшая дочь пошла по его стопам. Ника прекрасно поет. Однако экс-участник группы «На-На» в ужасе от музыкальных предпочтений Ники.

11-летняя звездная наследница сейчас учится в театральной школе. Она посещает музыкальную школу, увлекается сценическим мастерством и танцами. Другими словами, школьница очень загружена.

При этом Владимир делится с дочерью своим опытом и даже дает много профессиональных советов. К Новому году Ника планирует представить сольный альбом. Песни отца девушка исполнять категорически отказывается.

Как говорит Левкин, он приходит в ужас, когда слышит из ее уст слова: «ты меня бросил, я тебя ждала». Хотя исполнитель и понимает, что его девочка уже взрослеет.