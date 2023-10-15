Выяснилось, как сложилась судьба артистов из «Интернов»

Сериал "Интерны" стал одним из самых лучших российских комедийных проектов, поднимая настроение телезрителям в течение семи лет с 2010 по 2016 год. За это время было снято 14 сезонов, а также 2 специальных новогодних выпуска.

Следом за "Интернами" Иван Охлобыстин активно продолжил свою актерскую карьеру. Он стал успешным писателем, сейчас озвучивает мультфильмы, ведет ТВ-программы.

Светлана Камынина, исполнившая роль Анастасии Константиновны Кисегач, после сериала также продолжила актерскую деятельность. У нее появились яркие роли в других проектах.

Вадим Демчог вовлекся в театральное искусство. Он создал свой частный театр "Арлекиниада".

Дмитрий Шаракоис эмигрировал в Англию, где надеялся развивать свою актерскую карьеру. Сначала ему пришлось работать на стройке, а затем официантом, но с трудом сводить концы с концами в новой стране. Охлобыстин утверждает, что в настоящее время он чем-то занимается там в сфере торговли.

Карьера актрисы Кристины Асмус, сыгравшей интерна Варю Черноус, после съемок в сериале стремительно пошла вверх.

Актер Илья Глинников продолжил актерскую деятельность и принял участие в телепроекте "Последний герой".

Александр Ильин развивает активно певческую карьеру, выступая автором песен и вокалистом панк-коллектива "План Ломоносова".