Филипп Киркоров бросил детей в России и уехал за границу

Филипп Киркоров оставил детей в России и улетел по рабочим вопросам за рубеж. Поп-король чаще всего путешествует вместе с сыном и дочерью, поэтому такая поездка в гордом одиночестве вызвала у фанатов удивление.

Артист в своих социальных сетях разместил новый снимок. Фото было сделано в аэропорту Гуанчжоу.

"Ну что, настроение дня — добро пожаловать в Гуанчжоу! Как меня судьба занесла в замечательную и дружественную страну? Что буду делать тут — большой-большой секрет!" — написал Киркоров.

Певец позже опубликовал кадры с главной площади Гуанчжоу, показав знаменитую телебашню. Ее считают второй по высоте в мире.