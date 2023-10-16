«Надеюсь, что он справится»: Блёданс рассказала о мобилизации сына в Израиле

Старший сын актрисы Эвелины Бледанс в настоящее время проживает в Израиле. Николаю исполнилось 29 лет и он отслужил в армии Израиля, поэтому является резервистом и может быть мобилизован на фоне происходящих событий.

Как заявила звезда, она очень сильно переживает за наследника. Пока что парня не призвали, но его начальника забрали в военную базу.

«Николай говорит, какой у него хороший босс, как хорошо к нему относится, как помогает. И тут босса призывают — его нет. Он берет на себя управление этой компанией. Надеюсь, что справится», — говорит Бледанс.

Сын артистки уехал в Израиль несколько лет назад вместе с отцом Дмитрием. Эвелина регулярно приезжает к нему вместе с младшим наследником Семеном.

Источник фото: @bledans