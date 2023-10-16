«Неадекватная и неблагодарная»: жена Прилучного публично оскорбила Агату Муцениеце

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«Неадекватная и неблагодарная»: жена Прилучного публично оскорбила Агату Муцениеце
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Источник фото: @agataagata

Агата Муцениеце намерена судиться с экс-мужем из-за алиментов. Нынешняя супруга актера заступилась за возлюбленного. Зепюр Брутян подчеркнула, что ее избранник регулярно уделяет время детям, несмотря на плотный график. Он радуется успехам наследников и им всегда помогает.

«В жизни мне очень повезло, встретила настоящего мужчину. Благодарна Богу, что ты отец нашего сына, словами не описать какой ты хороший отец и муж», — написала Зепюр. 

Брутян намекнула, что считает Муцениеце неадекватной, а также неблагодарной.

«Я желаю тебе, чтобы с нашей семьей рядом были адекватные, благодарные люди. Верю, что Бог все слышит и все видит», — добавила артистка.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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