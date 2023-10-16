Политолог Геворгян рассказала о хамстве и снобизме Аллы Пугачевой

Политолог Каринэ Геворгян рассказала о хамстве и снобизме, которое случилось на концерте Аллы Пугачевой в Ярославле. Во время путешествия случайный попутчик в поезде рассказал о выступлении, которое запомнили в городе. Когда шоу Примадонны подошло к концу, публика решила вызвать на бис певицу.

Пугачева не знала, что микрофон был включен и сказала:

«Что еще спеть этим козлам?»

Такое поведение Аллы Пугачевой политолог назывет «снобизмом».

«Снобы хотят быть похожими на аристократов, но презрение к совему народу – снобизм. Аристократ не презирает свой народ», — сказал эксперт.