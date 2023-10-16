Тело нашли в квартире: Раскрыты обстоятельства смерти композитора Геннадия Гладкова

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Тело нашли в квартире: Раскрыты обстоятельства смерти композитора Геннадия Гладкова
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Источник фото: pixabay.com

Геннадий Гладков умер у себя дома. Его бездыханное тело обнаружили в столичной квартире на ул. Садово-Триумфальной. На помощь композитору сразу же вызвали врачей, но прибывшие медики подтвердили факт смерть 88-летнего деятеля культуры.

Как пишет Telegram-канал Baza, примерно 10 лет назад Гладков пережил инсульт. После этой болезни каких-либо серьезных проблем со здоровьем не наблюдалось. Артист никогда не жаловался на плохое самочувствие.

Родные Гладкова сообщили, что в минувшую субботу он приехал с дачи, а на предстоящей неделе планировал поход в оперу. В ближайшие дни Гладков должен был появиться на концерте, однако не суждено. Теперь мероприятие пройдет в его честь.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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