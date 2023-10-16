Выяснилось, что за четыре дня до смерти композитор Гладков обращался к врачам

Стало известно сегодня о последних днях жизни известного российского композитора, автора песен к «Бременским музыкантам» Геннадия Гладкова. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

По сведениям издания, примерно за четыре дня до своей смерти прославленный артист обращался за помощью к медикам. Врачи диагностировали у музыканта вегето-сосудистую дистонию. Речь идет о нарушениях в работе вегетативной нервной системы. Они оказали Гладкову помощь на дому и уехали.

Стоит добавить, что предварительной причиной смерти 88-летнего Геннадия Игоровича являются проблемы с сердцем.