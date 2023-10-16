«Жесткий ответ — в России!»: сын Ксении Собчак резко осадил мать

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своей социальной сети новый ролик. На видео теледива засняла своего шестилетнего сына Платона.

В кадре ведущая вместе с наследником ехали в школу на автомобиле. Во время поездки Собчак задала вопрос Платону, в какой бы стране он хотел жить. В ответ мальчик резко осадил мать и ответил: «В России».

После этого Ксения еще раз решила спросить у мальчика, почему именно он выбрал для жизни Россию.

«Жесткий ответ — в России!» — сказал он, при этом стукнув по сиденью машину кулаком.