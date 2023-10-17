Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной

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Актёр Дмитрий Харатьян заявил, что позиция уехавших россиян является ошибочной
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Источник фото: @film.gardemariny

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян стал ведущим передачи "Наши", которая выходит на канале "Россия 1", решил прокомментировать решение некоторых российских граждан покинуть страну.

Дмитрий призвал общественность меньше говорить об этих людях. По мнению артиста, разговоры о Родине в негативном ключе должны восприниматься как предательство и измена.

"На мой взгляд, позиция их ошибочная, в каких-то случаях — подлая", — сказал Харатьян и добавил, что некоторые звезды покинули Россию из-за денег.

Актёр подчеркнул напоследок, что в это непростое время ни в коем случае нельзя думать о собственной выгоде.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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