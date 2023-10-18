33-летняя телеведущая Тодоренко опубликовала видео в откровенном бикини с отдыха

33-летняя Регина Тодоренко в очередной раз продемонстрировала свою фигуру в купальнике. Видеоролик с отдыха телеведущая и певица опубликовала на своей личной странице в соцсети Instagram, запрещенной в РОссии и принадлежащей компании Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена в России).

«Love is ["Любовь — это" прим.ред ] — когда с друзьями хоть на край света», — подписала видео знаменитость.

В опубликованном ролике Тодоренко появилась вместе со своими двумя подругами на пляже. Они в настоящее время находятся на Сейшельских островов. Регина при этом предстала в топе черного цвета и откровенном бикини с зеленым принтом.