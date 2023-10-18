СМИ назвали первые имена участников телешоу «Последний герой»

Участники нового сезона телешоу «Последний герой» более месяца проведут в Таиланде. Стали известны имена первых участников.
Впервые в истории знаменитости будут соревноваться вместе с родственниками.
Попробовать силы в джунглях на этот раз решили: Анна Седокова и дочь Алина, Алексей Лукин и отец Владислав, рэпер Птаха и дочь Николь Нуриева, котора известна по шоу «Пацанки».
Их разделят на команды по семь человек. В коллективы войдут представители старшего и младшего поколений. Звезды проверят навыки выживания в дикой среде.
Премьера шоу запланирована на субботу, 28 октября. Начало - 17.00.
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