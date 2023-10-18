ТОП-10 фильмов и сериалов, которые смотрит Илон Маск

Предприниматель, визионер и глава Tesla, SpaceX и Х Илон Маск не только любит рассказывать общественности о кинопредпочтениях, но и называет продукты компаний в честь любимых лент. Кроме того, он использует многочисленные отсылки к ним. Публикуем ТОП-10 выбрали самых любимых фильмов и сериалов Илона Маска.

1. «Звездные войны»

2. «Лучший стрелок»

3. «Космические яйца»

4. «Бегущий по лезвию»

5. «Автостопом по галактике»

6. «Шпион, который меня любил»

7. «Паразиты»

8. «Месть электрокара»

9. «Вы доверяете этому компьютеру?»

10. «Черное зеркало».