«Застала этот момент»: Юлия Ковальчук рассказала об уходе больной раком Жанны Фриске

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«Застала этот момент»: Юлия Ковальчук рассказала об уходе больной раком Жанны Фриске
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Источник фото: @juliakovalchuk

Юлия Ковальчук поделилась своими откровениями о карьере в коллективе «Блестящие». Как рассказала певица, Жанна Фриске планировала покинуть группы на самом пике ее карьеры.

Артистка призналась, что ей повезло, ведь она пришла в группу в успешный период.

«Совпало, что застала этот сладенький момент в группе с выходом хитов. Бомбили по 5 или 6 концертов в день», — говорит Ковальчук.

Юлия добавила, что Фриске планировала давно уйти из «Блестящих», несмотря на большой ажиотаж. Как подчеркнула звезда, Жанна мечтала о сольной карьере.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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