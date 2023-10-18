«Застала этот момент»: Юлия Ковальчук рассказала об уходе больной раком Жанны Фриске

Юлия Ковальчук поделилась своими откровениями о карьере в коллективе «Блестящие». Как рассказала певица, Жанна Фриске планировала покинуть группы на самом пике ее карьеры.

Артистка призналась, что ей повезло, ведь она пришла в группу в успешный период.

«Совпало, что застала этот сладенький момент в группе с выходом хитов. Бомбили по 5 или 6 концертов в день», — говорит Ковальчук.

Юлия добавила, что Фриске планировала давно уйти из «Блестящих», несмотря на большой ажиотаж. Как подчеркнула звезда, Жанна мечтала о сольной карьере.