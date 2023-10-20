Без трусов и с голой грудью: Дезкие фото Ольги Серябкиной наделали шума в соцсети

Певица Ольга Серябкина всегда тщательно следит за своим внешним видом. Она старается выглядеть ухоженно и привлекательно. Летом этого года молодая мать выкладывала регулярно снимки с пляжа. Откровенные бикини демонстрировали безупречные формы исполнительницы.

Как объясняла артистка, она следит не только за цифрами на весах, но также за тем, как в реальной жизни выглядит.

А на днях Ольга порадовала подписчиков. Она опубликовала видео с фотосессии, на котором предстала в очень откровенном образе. Она выбрала черное обтягивающее платье с разрезами на груди.

При этом экс-вокалистка «Sеребро» не захотела делать акцент на наряде. Она предоставила возможность многочисленным поклонникам самостоятельно определить подпись к ролику.

Фанатам понравился этот снимок. Они похвалили Ольгу за смелый наряд, который не предполагал нижнее белье.



Источник фото: @seryabkina