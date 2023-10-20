Похудела на 46 килограммов: Выяснилось, что случилось с актрисой Еленой Степаненко и куда она пропала

Елена Степаненко, народная артистка РСФСР почти перестала появляться на телевидении после развода с Евгением Петросяном в 2018 году.
Чем занимается звезда «Аншлага» сейчас и куда она пропала?
Сразу после развода Елена похудела на 46 килограммов. Знаменитости сперва выступать без поддержки бывшего было очень трудно. Однако как говорит юморист Александр Морозов, Степаненко — «очень мощная личность» без экс-супруга.
Сейчас Елена принимает участие в разных проектах. Также она продолжает строить карьеру.