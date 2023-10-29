Актер и рантье: Андрей Бурковский продолжает зарабатывать в России

Андрей Бурковский попался на заработках в России, причем дважды. Как стало известно, актер снялся в телесериале «Медиатор». У артиста в новом проекте главная роль, поэтому платят ему хорошо.

Но что самое интересное, Бурковский решил также подзаработать в РФ на недвижимости.

По данным Shot, он сдал в аренду квартиру в Москве. Площадь недвижимости - 130 «квадратов» и находится она в новостройке в районе Аэропорт. Куплена квартира была в ипотеку за 45 миллионов рублей.

Стоит добавить, что аренда жилья такого уровня в столице стоит от 120 тысяч рублей в месяц.