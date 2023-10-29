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Эксперты WekiHome разобрали Xiaomi 14 Pro и показали работу его камеры на видео

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Эксперты WekiHome разобрали Xiaomi 14 Pro и показали работу его камеры на видео
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Новый Xiaomi 14 Pro, который весит 226 грамм, уже был разобран в Китае на отдельные части. Видео, которое появилось в Сети, дает представление о внутренней части новинки.

В кадре видно, что среди прочего гаджет имеет небольшое отверстие для микрофона на правой стороне блока камеры, которое, по сравнению с Xiaomi 13 Pro, увеличилось. Разборка также не раскрывает ничего нового о датчике. Не исключено, что в Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro утстановили Omnivision OV50H.

Затем во время разборки обнаружились отдельные чипы на плате Xiaomi 14 Pro. Речь идет о Snapdragon 8 Gen 3, памяти UFS 4.0 и фирменных чипах Surge от Xiaomi, новом чипе безопасности для более конфиденциальной информации.

Информационное агентство «Informing»

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