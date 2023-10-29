Влиятельный украинский бизнесмен: Выяснилось, за кого вышла замуж Светлана Лобода

Несколько дней назад стало известно, что Светлана Лобода вышла замуж. Артистка опубликовала фото из авто, на котором держала за руку мужчину. Рядом лежал букет белых роз, а на ее безымянном пальце сверкало бриллиантовое кольцо.

Как предположила Алена Жигалова, супругом Лободы стал украинский бизнесмен, миллиардер армянского происхождения Артур Гранц. Его еще называют королем Duty Free, поскольку компания 52-летнего мужчины владеет магазинами в аэропортах Украины, Грузии, Армении, Белоруси.

Блогер добавила, что Гранц был женат, однако брак распался. Бизнесмен переписал на экс-супругу часть активов и помогает общим детям. Развелся он официально или нет, не известно.

Источник фото: @lobodaofficial