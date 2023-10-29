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Заслуженная артистка России Нина Заразилова умерла в Прикамье

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Заслуженная артистка России Нина Заразилова умерла в Прикамье
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Сегодня СМИ сообщили еще одну трагическую новость. 26 октября 2023 года умерла заслуженная артистка России Нина Заразилова. Об этом пишут представители Пермского академического Театра.

В учреждении Нина Заразилова проработала почти полвека. В драмтеатре артистка исполнила не менее 70 ролей. Среди них самыми известными являются роль Луизы Миллер в постановке «Коварстве и любви« Шиллера, Наташи в драме «На дне» Горького, Машеньки из »На всякого мудреца довольно простоты».

Как говорится в заявлении театра, умершую актрису уважали коллеги и любили поклонники. Прощание с Заразиловой пройдет 30 октября на ул. Старцева 61 в Большом ритуальном зале.

Информационное агентство «Informing»

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