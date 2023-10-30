Денберел Ооржак стал победителем 7 сезона телешоу «Ты супер»

Финал седьмого сезона вокального телешоу «Ты супер!« состоялся в воскресенье вечером, 29 октября, на канале НТВ. Победителем музыкального проекта заслуженно стал Денберел Ооржак. 16-летний парень из Тыви спел хит Николая Носкова »Снег». Всего в финале программы приняли участие 12 талантливых артистов.

Второе место в шоу заняла Таисия Комарова. Девушка, котрой исполнилось 17 лет, спела композицию «Короны« Дианы Арбениной. Анастасии Нагорновой удалось занять только третье место. Участница исполнила песню Серова «Ты меня любишь". Четвертое место у Елизаветы Антошкиной. Она покорила зрителей ретро-шлягером певца Шуры "Не верь слезам». А на пятой строчке оказалась Елизавета Грузова. 13-летняя вокалистка исполнила »Золушку».