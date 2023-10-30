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Гастроэнтеролог рассказал, чем лучше закусывать водку

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Гастроэнтеролог рассказал, чем лучше закусывать водку
Знаменитости
источник фото: pixabay.com

Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что употребление холодных закусок вместе с водкой может повысить риски раздражения слизистой оболочки желудка. По словам кандидата медицинских наук, особенно нужно быть осторожными с разными маринадами, консервами с уксусом, хреном, кетчупом, горчицей.

Хотя есть правильные холодные закуски, включая квашеную капусту и ферментированные овощи. Пробиотики улучшают пищеварение и помогут избавить от похмелья. Жареная и жирная пища вызывает нагрузку на пищеварительную систему.

Независимо от того, что выберете для закуски, нужна мера. Умеренное употребление алкоголя намного важнее, чем закуска. Обязательно пить жидкость. Лучшими закусками является кимчи, квашеные огурцы и капуста.

Информационное агентство «Informing»

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