Гастроэнтеролог рассказал, чем лучше закусывать водку

Гастроэнтеролог Рустем Садыков рассказал, что употребление холодных закусок вместе с водкой может повысить риски раздражения слизистой оболочки желудка. По словам кандидата медицинских наук, особенно нужно быть осторожными с разными маринадами, консервами с уксусом, хреном, кетчупом, горчицей.
Хотя есть правильные холодные закуски, включая квашеную капусту и ферментированные овощи. Пробиотики улучшают пищеварение и помогут избавить от похмелья. Жареная и жирная пища вызывает нагрузку на пищеварительную систему.