Вике Цыгановой поставили ультиматум: Певице запретили петь песни про Крым

Вике Цыгановой запретили петь песни про Крым в Санк-Петербурге. Об ультиматуме организаторов концерта рассказала сама певица, пишет «Царьград».

Песню «Крым», написанную в 2014 году, артистка исполнила на благотворительном концерте в Севастополе. После этого Вика отправилась в Питер. Там она планировала принять участие в шоу. Цыганова заявила организаторам, что споет эту композицию, но ее ждала резкая реакция.

За кулисами мне сказали: «Нет! Пойте увеселительные песни. Вас позвали людей веселить!» Я была в полной растерянности: как так?! Приехала в город-герой и не могут спеть композицию о Севастополе? - вспомнила вокалистка.