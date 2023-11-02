Деньги на ветер: Поклонники разочарованы внешностью Виктории Бони после пластической операции

43-летняя Виктория Боня впервые показала свое лицо после операции. Результатом работы знаменитого пластического хирурга она поделилась в личном микроблоге, но далеко не все поклонники оценили преображение ведущей. Многие фанаты заявили, что они не увидели существенных изменений.
Однако вчера красотка решилась показаться в социальной сети. Реакции у пользователей были разные. Многие фанаты, рассмотрев снимки звезды, разочаровались. Одни подписчики отмечали, что светская львица выглядит намного моложе, другие уверены, что она сильно изменилась и теперь на саму себя не похожа.