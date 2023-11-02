Деньги на ветер: Поклонники разочарованы внешностью Виктории Бони после пластической операции

43-летняя Виктория Боня впервые показала свое лицо после операции. Результатом работы знаменитого пластического хирурга она поделилась в личном микроблоге, но далеко не все поклонники оценили преображение ведущей. Многие фанаты заявили, что они не увидели существенных изменений.

Теледива отдала 20 млн рублей хирургу из США, чтобы тот ей скорректировал новый разрез глаз. Длительное время после вмешательства Боня носила темные очки. Она показывала свое лицо лишь близким друзьям и родным.

Однако вчера красотка решилась показаться в социальной сети. Реакции у пользователей были разные. Многие фанаты, рассмотрев снимки звезды, разочаровались. Одни подписчики отмечали, что светская львица выглядит намного моложе, другие уверены, что она сильно изменилась и теперь на саму себя не похожа.