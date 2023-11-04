«KP.RU»: Граждане России громят Аллу Пугачеву после тайного возвращения в Москву

Алла Пугачева вернулась в Россию. Прибыла она в Москву из Пскова на поезде. Затем Примадонна отправилась в замок в подмосковной деревне Грязь.

Как пишет «КП», сама артистка отказалась озвучивать цель приезда. Она захотела скрыться от общественности, но попала в объективы камер. Пугачева, отдохнув несколько часов, с личным водителем уехала на авто в сторону Петербурга.

Стоит сказать, что многие россияне тепло приняли новость о возвращении Пугачевой. Это можно увидеть по комментариям в Сети. Однако другая граждан РФ с негативом отнеслась к приезду Примадонны.

Многие задались вопросом, что ей нужно здесь после того, как она негативно высказалась о всех русских. Некоторые призвали привлечь эстрадную звезду к ответственности за публичные оскорбления соотечественников.