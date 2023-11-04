Подруга Пугачевой Ставицкая жестко высказалась о ее возвращении: «Говорить не о чем»

АиФ связались с близкой подругой Аллы Пугачевой, крестной матерью младших детей артистки — Милой Ставицкой. Когда-то руководитель дизайн-студии и Примадонна были очень близки. Женщина души не чаяла в певице и двойняшках Гарри и Лизе.

Репортеры издания решили связаться с Ставицкой и задать ей несколько вопросов касательно возвращения Пугачевой в РФ. Однако экс-подруга Примадонны удивила своим резким ответом:

«Я русский человек. Когда народ мой называют быдлом, воспринимаю это как личное оскорбление! Не приходится ждать покаяния, значит, говорить не о чем».