Стас Барецкий рассказал, что женится на Алле Пугачевой: «Будем жить в этом замке»

Стас Барецкий прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой на родину. Шоумен надеется, что Примадонна разведется с мужем и выйдет замуж за него.

«Надеюсь, выйдет за меня замуж, мы будем жить в этом замке. Хочет она там жить. Мы замок отдадим, если захочет обратно. На каких условиях? Залог внесет или замуж за меня выйдет», – отметил Барецкий.

По словам музыканта, Пугачева вернулась навсегда в Россию. Сам Стас уверяет, что с ней якобы встречался и встретится еще несколько раз для подписи «бумаг».

«Сейчас Алла просит, чтобы вернули замок, жить хочет в нем, замок хороший. Давно знал, что она захочет приостановить сделку, чтобы мы вместе крематорий там сделали».