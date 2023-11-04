Информинг » Знаменитости » Стас Барецкий рассказал, что женится на Алле Пугачевой: «Будем жить в этом замке»

Стас Барецкий рассказал, что женится на Алле Пугачевой: «Будем жить в этом замке»

Image 16+
Стас Барецкий рассказал, что женится на Алле Пугачевой: «Будем жить в этом замке»
Знаменитости
Источник фото: @bareckiy_stas

Стас Барецкий прокомментировал возвращение Аллы Пугачевой на родину. Шоумен надеется, что Примадонна разведется с мужем и выйдет замуж за него.

«Надеюсь, выйдет за меня замуж, мы будем жить в этом замке. Хочет она там жить. Мы замок отдадим, если захочет обратно. На каких условиях? Залог внесет или замуж за меня выйдет», – отметил Барецкий.

По словам музыканта, Пугачева вернулась навсегда в Россию. Сам Стас уверяет, что с ней якобы встречался и встретится еще несколько раз для подписи «бумаг». 

«Сейчас Алла просит, чтобы вернули замок, жить хочет в нем, замок хороший. Давно знал, что она захочет приостановить сделку, чтобы мы вместе крематорий там сделали». 

Информационное агентство «Informing»

Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Артист Пашутин высмеял жалобы Макаревича на отмену концертов: «Как проститутка»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Уходит вся пенсия: Валерий Леонтьев тратится на квартиру в Москве, которую не может продать

Сегодня, 12:56

Стас Барецкий рассказал, что женится на Алле Пугачевой: «Будем жить в этом замке»

Сегодня, 12:34

Уехала в Петербург: Пугачева покинула замок из-за штурма журналистов и поклонников

Сегодня, 12:31

Актриса Немоляева откровенно рассказала об отношениях с Дорониной: «Было очень сложно»

Сегодня, 11:04

SH: конфликт Ксении Собчак и Вики Цыгановой из-за туфель Chanel за 1000$ набирает обороты

Сегодня, 10:29

«KP.RU»: Граждане России громят Аллу Пугачеву после тайного возвращения в Москву

Сегодня, 10:23

Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» рассказал о последнем сезоне сериала

Сегодня, 09:48

Умерла российская актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

Сегодня, 09:15

Клава Кока в откровенном наряде блеснула стройными формами на Мальдивах

Вчера, 23:48

Соседов дерзко высказался о вернувшейся в Россию Примадонне: «Абсолютно неважно

Вчера, 23:03

Пока Пугачева в России, одинокий Галкин записал трогательное видеообращение: «Принято решение»

Вчера, 22:57

Болеет очень сильно: Состояние больной раком Анастасии Заворотнюк вызывает опасения

Вчера, 19:57

У дома Пугачевой в Грязи собрались поклонники и журналисты

Вчера, 17:31

Известный шоумен заявил о серьезных проблемах Пугачевой с мужем: «Они разводятся»

Вчера, 17:16

Слава Богу: Илья Резник прокомментировал долгожданнное возвращение Пугачевой на Родину

Вчера, 16:44

Актер Хабаров рассказал, как в Екатеринбурге его преследовал вор в законе

Вчера, 16:44

Издевательства и насмешки: Аллу Пугачеву враждебно встретили в России

Вчера, 14:01

Оставила больного мужа после тяжелой операции: Юлия Проскурякова неожиданно улетела из России

Вчера, 13:48

«Белая шуба и розовый чемодан»: Пугачева прибыла в Москву на поезде

Вчера, 13:18

Подробности громкого возвращения Пугачёвой в Россию: артистка приехала в замок на роскошном Rolls-Royce

Вчера, 13:10

Новости партнеров
2023
ru-RU