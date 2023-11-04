Умерла российская актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

На 90-м году жизни покинула нас выдающаяся советская и российская актриса театра и кино Галина Мочалова. Эту трагическую весть принесла пресс-служба театра «Приют комедианта».

Актриса ушла из жизни 2 ноября, не дождавшись своего 90-летия всего лишь на несколько дней. Зрителям артистка запомнилась благодаря своим выдающимся ролям в сериалах «Мажор«, «Тайны следствия", "Крик совы", а также "Глухарь», »Улицы разбитых фонарей».

Галина Владимировна родилась 18 ноября 1933 года и многие годы своей жизни отдала театру. Мочалова была выдающейся актрисой, чье талантливое исполнение множества ролей принесло ей признание не только зрителей, но и коллег. Её творчество останется в памяти поклонников как важная часть истории отечественной культуры.