В центре Тюмени выстроилась огромная очередь возле СК «Центральный»

В центре Тюмени, возле СК «Центральный», сегодня вечером, 4 ноября, скопилась огромная толпа людей, тянувшаяся на несколько десятков метров. Причиной этого стало выступление Алексея Чумакова.

Накануне артист поделился своими ожиданиями от встречи с публикой:

«Я надеюсь, что Тюмень встретит меня полным залом, с открытыми сердцами. Это новое шоу, и я жду всех вас с нетерпением, чтобы подарить вам эмоции, музыку».

Алексей регулярно участвует в различных проектах и шоу. В то же время, музыка остается центральным элементом его творчества. Его хиты «Необыкновенная«, «Балалайка", а также "Я от тебя схожу с ума», »Тут и там» и многие другие пользуются популярностью у слушателей. Каждое выступление Алексея Чумакова – это настоящее зажигательное шоу! С участием профессиональных музыкантов и живого звука, оно приносит невероятную энергетику, которая покоряет даже самых требовательных зрителей.