Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» рассказал о последнем сезоне сериала

Завершился последний сезон телесериала «Реальные пацаны». Действия происходили в деревне, где все актеры чувствовали себя отлично. О своем персонаже рассказал Владимир Селиванов.

Актер в свое время окончил режиссерский факультет в Перми, принимал участие в КВН, Comedy Club, а затем попал в сериал. Как говорит артист, у Вована полностью изменились приоритеты. У него есть три дочки, поэтому нужно зарабатывать деньги.

Также Селиванов добавил, что Вован ему нравится. Более того, во многом они похожи. С самого начала Владимир чувствовал уникальность проекта, а время только подтвердило, что он не ошибся.

Отметим, что посмотреть новые серии можно в 20.00 с понедельника по четверг на канале ТНТ или PREMIER.