Новый шпагат от Волочковой - теперь в стоматологическом кресле

Экс-балерина, а ныне танцовщица Анастасия Волочкова продолжает свою «шпагатную» историю. Казалось, чем-то новым поклонников удивить ей будет сложно. Но нет - Волочкова решилась на шпагат, прямо сидя в кресле у стоматолога. Видео с экс-примой Большого опубликовал Telegram-канал «Звездач».

«Ну, знаете, лежать несколько часов без движения для моих суставов пытка! Я и тут решила размяться», — комментирует артистка.

Шпагат Волочковой в стоматологическом кресле заснял на камеру ее стоматолог. Он также показал пользователям сети знаменитость с роторасширителем.

Интересно: В первых числах октября Анастасия оказалась в центре скандала, когда показала полушпагат на истребителе Ла-5. Ее обвинили в осквернении памятника. Но, как выяснилось в ходе проверки, самолет ненастоящий, а бутафорский, он применялся в качестве реквизита во время съемок некоторых фильмов - например, «Два капитана», «Они сражались за Родину», «Небо Москвы». Он установлен рядом с Музеем «Мосфильма», где Волочкова и сделала скандальный шпагат.