«Ограниченное время»: Стало известно, как долго пробудет Пугачева в России

Как пишут источники, близкие к окружению Аллы Пугачевой, артистка не успеет съездить на похороны художественного руководителя Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича Юрия Темирканова, поскольку приехала в РФ не надолго.

«МК» уточняет, что Примадонна намерена быстро сделать все дела, повидаться с близкими друзьями и затем вернуться к своей семье.

Алла Борисовна в Москве пробудет ограниченное количество времени. Вы сами видите, что приехала она без детей. Алла Борисовна не оставляет надолго Гарри и Лизу одних. Дети очень сильно привязаны к матери, они ее обожают и всегда скучают. К тому же, сейчас семья находится в не привычной обстановке.