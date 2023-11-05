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Охранник и черный чемодан: На своем концерте SHAMAN неожиданно нажал «красную ядерную кнопку»

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Охранник и черный чемодан: На своем концерте SHAMAN неожиданно нажал «красную ядерную кнопку»
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Российский исполнитель-патриот Ярослав Дронов, который выступает на сцене под псевдонимом SHAMAN, в ходе последнего сольного концерта в Петербурге удивил всех присутствующих перфомансом. Певец в ходе выступления нажал на символическую «красную ядерную кнопку».

Когда артист спел известную всем зрителям фразу «я русский», он решил нажать на красную кнопку. Ее Шаману в черном чемодане принес из-за кулис человек в костюме охраны.

После этого возле певца на сцене вспыхнули яркие огни фейерверка.

Стоит сказать, что публике этот номер очень понравился и у них остались неизгладимые впечатления от концерта.

Информационное агентство «Informing»

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