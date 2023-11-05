Режиссер Рязанского музыкального театра Сапрунов погиб в боях на Украине

Сегодня пришла печальная весть: балетмейстер и режиссер Рязанского музыкального театра, Александр Сапрунов, погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Александр прославился своими выдающимися работами, включая мюзиклы «Алые паруса« и «12 стульев". Его музыкальные композиции украсили оперы "Демон" и "Евгений Онегин", а также оперетты "Званый вечер с итальянцами", "Весёлая вдова» и »Цыганский барон». Постановщик также трудился над многими другими замечательными мюзиклами.

Творчество Александра Сапрунова будет жить в произведениях, которые он создал. Его работы с любовью воспринимают поклонники музыкального театра.