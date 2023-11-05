Скончался еще один актёр из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Белецкий

Владимир Белецкий, талантливый актер театра и кино, навсегда останется в памяти зрителей благодаря своим выдающимся ролям, особенно в сериале «Улицы разбитых фонарей». Артист скончался 3 ноября на 86-м году жизни. Причина ухода не сообщается.

В 1983 году Владимир Белецкий был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1999 году ему было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации.

В его театральном репертуаре было целых 11 ярких ролей. Артист великолепно воплотил Барона в пьесе «На дне« Максима Горького, Яблокова в постановке «Кукушкиныны слезы" Толстого, а также замечательно исполнил роли Осипа в "Ревизоре» Гоголя и Билли Бонса в спектакле »Остров сокровищ» Роберта Стивенсона. Его талант навсегда останется в истории искусства.